Sultangazi'de yaşlı vatandaşları belediye başkanı karşıladı - Son Dakika

İSTANBUL (İHA) – Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında bugün ikinci kez dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, Sultangazi'de Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından parkta karşılandı. Yaşlı vatandaşlar önce Başkan Dursun ile bankta sohbet etti, daha sonra çocuklar gibi salıncaklarda sallandılar. Ortaya renkli görüntüler çıktı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay boyunca evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlara bugün ikinci kez sokağa çıkma izni verildi. Sultangazi'de Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaşlı vatandaşları Masal Parkı'nda karşıladı. Burada yaşlı vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Dursun, bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Yaşlı vatandaşlar daha sonra parkta bulunan salıncaklarda çocuklar gibi sallanarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar gibi eğlenen vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu.



"İnşallah güzel günler yakındır diyoruz"



Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yaşlı vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Tekrar dışarı çıkmak nasıl bir duygu onları anlamak istedik. Masal Parkı esasında çocuklarımızın eğlenmeleri için yapılan bir park ama bugün yaşlı ağabeylerimiz, ablalarımız da buradaydı gezdiler, eğlendiler. İnşallah güzel günler yakındır diyoruz. Güneşli günler geldi. İnşallah tez zamanda korona virüs bütün dünyanın gündeminden çıkar" dedi. - İSTANBUL