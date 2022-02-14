Üye Girişi
SULTANGAZİ'DE YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI

14.02.2022 09:53

SULTANGAZİ'DE YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTIEmin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de, otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

SULTANGAZİ'DE YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de, otomobilin çarptığı yaya, yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen Azerbaycan uyruklu bir kişi, yolun karşısına geçmek istedi. Bir anda yola atlayan yayaya, gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, düştü. Kaza sonrası yaralanan kişinin yardımına otomobil sürücüsü ve çevredekiler koştu. Yaralının üşümemesi için üzerini battaniye ile örten vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında bekleyen kişinin bir anda koşarak yola fırladığı ve gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

SULTANGAZİ'DE YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI
SULTANGAZİ'DE YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI
SULTANGAZİ'DE YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI
SULTANGAZİ'DE YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI

YORUMLAR
500

Azerbaycan, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:06 Buse Varol ile boşanacağı iddia edilen Alişan: Boşanmıyoruz
10:01 Falyalı'ya son mermiyi Mustafa Söylemez mi sıktı? Kıbrıs medyası iddia etti
10:01 Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz
09:59 Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı?
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
09:37 Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
09:11 Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 10:11:51. #1.12#
SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement