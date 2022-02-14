SULTANGAZİ'DE YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de, otomobilin çarptığı yaya, yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen Azerbaycan uyruklu bir kişi, yolun karşısına geçmek istedi. Bir anda yola atlayan yayaya, gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, düştü. Kaza sonrası yaralanan kişinin yardımına otomobil sürücüsü ve çevredekiler koştu. Yaralının üşümemesi için üzerini battaniye ile örten vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında bekleyen kişinin bir anda koşarak yola fırladığı ve gelen otomobilin çarptığı görülüyor.