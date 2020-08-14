Sultangazi'de Yeditepe Huzur uygulaması - Son Dakika

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi'de Yeditepe Huzur uygulaması yaptı. Ekipler tarafından araçlar didik didik aranırken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da çalışmaları yerinde takip etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sultangazi'de Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Atatürk Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde asayiş suçları olan hırsızlık, uyuşturucu, şüpheli şahıs ve şüpheli araçlara yönelik arama yapıldı. Araçlar birer birer durdurulup şoför ve yolcuların evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca şahısların üst araması da yapıldı. Narkotik köpeği Leo'nun da katıldığı aramalarda ekipler araç içleri ve bagaj bölümlerini didik inceledi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ DENETİMİ TAKİP ETTİ

Arama denetim çalışmalarını İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yerinde takip etti. Cadde üzerinde denetimlerde bulunan Zafer Aktaş vatandaşlarla sohbet edip korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara riayet etmelerini söyledi.

"HER OLAY YERİNDE OLACAĞIZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehrin huzuru için durmadan çalışacaklarını ifade ederek, "Uygulamalar her gün düzenli aralıklarla sabah akşam ve ilerleyen saatlerde olacak. İstanbul'un daha güvenli ve huzurlu olması için arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 24 saat görev alıp her olay yerinde bizler olacağız uygulamalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

(İHA)