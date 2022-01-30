Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'DE YENİ TEMİZLEDİĞİ ARACI YİNE KARIN ALTINDA KALDI O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Yayaların da üzerine kar kütlesi düştü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de, kar kütlesi sahibinin yeni temizlediği otomobilin üzerine düştü. Araç yeniden kar altında kaldı. Başka bir caddede de yürüyen kişinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde, dün gündüz saatlerinde bir kişi, park halindeki otomobilinin üzerindeki karları elleriyle temizlemeye başladı. Bir taraftan da topladığı katlardan yiyen otomobil sahibi, büyük bir tehlike geçirdi. Bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü, sahibi düşen kütlenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KAR KÜTLESİ ÜZERİNE DÜŞTÜ

50. Yıl Mahallesi G Caddesi'nde ise, binadan düşen kar kütlesi bu sırada kaldırımda yürüyen iki kişiden birinin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran kişi, arkadaşıyla bölgeden uzaklaşırken o anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.