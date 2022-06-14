Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı

14.06.2022 11:07
Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı

SULTANGAZİ'de, yer altı kabloları yandı.

SULTANGAZİ'de, yer altı kabloları yandı. Park halindeki kapalı kasa minibüse sıçrayan alevler çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. 2382 ile 2392 sokağın kesiştiği noktada yer altı kabloları yanmaya başladı. Bir anda sokağı beyaz dumanlar kapladı. Alevler park halindeki kapalı kasa minibüse sıçradı. Paniğe neden olan yangına çevredeki esnaflar, yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Yangın, büyümeden söndürülürken, kapalı kasa minibüs de maddi hasar oluştu. Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve enerji şirketi çalışanları sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şerit çekerek çevre güvenliğini sağladı. Enerji şirketinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonrası bölgeye elektrik akışı yeniden sağlandı.

"ZAMANINDA MÜDAHALE ETMESEYDİK ARAÇ TAMAMEN YANARDI"

Yangına müdahale eden esnaflardan Muhammed Mamuk, "Birden yerden alevler yükselmeye başladı. Alevler park halindeki minibüse sıçradı. Biz de hemen yangın söndürme tüplerini alarak, yangına müdahale ettik ve söndürdük. Araç sahibi de gelerek hemen aracını bölgeden uzaklaştırdı. Sonra yangın yerine kum ve toprak döktük. Eğer müdahale etmemiş olsaydık araç tamamen yanabilirdi. Zaten tamponu yandı" dedi. Umut Arslan ise, "Burası 10 günde bir arıza yapıyor. Ekipler gelip arızayı onarıyor ama sorun devam ediyor. Bu sefer yangın çıktı, araba tutuştu. Allah'tan esnaf arkadaşlar söndürdü. Zamanında müdahale edilmiş olmasaydı bir facia yaşanabilirdi" diye konuştu. Cuma Gürbüz isimli esnaf da "15 günde bir burada elektrik kablolarında yanma oluyor. Esnaf arkadaşlar sağ olsun erken müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.


Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı
Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı
Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı
Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı
Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı
Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı
Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı
Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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