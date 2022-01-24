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SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI

24.01.2022 10:20

SULTANGAZİ'de yeraltı kabloları önce patladı, ardından alev alev yandı.

SULTANGAZİ'de yeraltı kabloları önce patladı, ardından alev alev yandı. Çevredekiler o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle yeraltı kablolarında patlamalar yaşandı. Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı. Mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem olarak İGDAŞ ekibi olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yeraltı kablolarının akımını kesti. O anları ise çevredekiler cep telefonu kameraları ile kaydetti.

SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI
SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI
SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI
SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI
SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Orhangazi, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE YERALTI KABLOLARI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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