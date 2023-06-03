Sultangazi'de yıkım sırasında 3 binada hasar oluştu - Son Dakika
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Sultangazi'de yıkım sırasında 3 binada hasar oluştu

Sultangazi'de yıkım sırasında 3 binada hasar oluştu

03.06.2023 22:04

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında 3 binada hasar meydana geldi. Merdiveni yıkılan binada zor anlar yaşayan vatandaşlar, itfaiye yardımıyla tahliye edildi. Olayda mutfak ve balkonda zararlar oluştu. Bina sakinleri, müteahhit ve belediyenin kendilerine bilgi vermediğini belirtti.

Vatandaşlara korku veren olay, Sultangazi ilçesi, Yunus Emre Mahallesi'nde saat 17:30 sıralarında meydana geldi. Bir binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan 3 binada hasar meydana geldi. Binalardan birinin içerisindeki merdivenler yıkıldı. Ses ve sallantıyla paniğe kapılan bina sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk incelemenin ardından evlerinde mahsur kalan vatandaşları merdivenle kurtardı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, merdivenleri yıkılan binaya giriş çıkışlar kapatıldı.

MUTFAK VE BALKONDA ZARARLAR VAR

Hasar gören bina sakinlerinden Mahsut İldirim, "Sabah 08.00'de, binayı yıkmaya başladırlar. İki arkadaşımızın balkon bölümünde, bir arkadaşımızın da mutfak bölümü zarar gördü. Yan binada da merdivenler çöktü. Ama bize bu durumu haber vermediler, bu yüzden çocuklar korktu. Ne müteahhit ne de belediye tarafından bize bir bilgi verilmedi" diye konuştu.

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Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de yıkım sırasında 3 binada hasar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de yıkım sırasında 3 binada hasar oluştu - Son Dakika
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