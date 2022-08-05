SULTANGAZİ'DE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU

05.08.2022 10:21

SULTANGAZİ'DE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDUEmin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu.

SULTANGAZİ'DE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU

Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan merminin menşei araştırılıyor.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kavşak ve yol kazı çalışmaları sırasında çalışanlar havan topu mermisi buldu. Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'nin hemen yanında, iş makinelerinin çalıştığı alanda kazı yapan iş makinesi operatörü, havan topu mermisini fark ederek, çalışmaları durdurdu. İBB çalışanları durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ekipler gelerek, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İncelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürülen bombanın menşei ve kaç yıllık olduğu incelemelerden sonra belirlenecek.

Belediye çalışanlarından Fevzi Güler, havan topu mermisinin bulunduğu bölgenin daha önce askeri alan olduğunu belirterek, Kazı yaparken arkadaş gördü. Bizde polise haber verdik. Havan topu mermisi olabilir. Burası eskiden askeri alandı. Benim çocukluğum burada geçti. Bizde ufakken benzeri şeyler buluyorduk. Ama bu kadar büyüğünü de bulmamıştık dedi.

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Kaynak: DHA

Sultangazi, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU - Son Dakika
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