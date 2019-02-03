Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Yol Çökmesi: 1 Kişi Toprak Altında Kaldı

Sultangazi'de Yol Çökmesi: 1 Kişi Toprak Altında Kaldı

5 dakika önce

Sultangazi'de yol çökmesi: 1 kişi toprak altında kaldıİSTANBUL(İHA)- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması sırasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı.

Sultangazi'de Yol Çökmesi: 1 Kişi Toprak Altında Kaldı, System.String[]
Sultangazi'de yol çökmesi: 1 kişi toprak altında kaldı

İSTANBUL(İHA)- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması sırasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:03 Kaynak: İHA

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