Sultangazi'de Yol Çökmesi: 1 Kişi Toprak Altında Kaldı
5 dakika önce
Sultangazi'de yol çökmesi: 1 kişi toprak altında kaldıİSTANBUL(İHA)- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması sırasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı.
Sultangazi'de yol çökmesi: 1 kişi toprak altında kaldı
İSTANBUL(İHA)- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması sırasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:03 Kaynak: İHA
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