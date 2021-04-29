Sultangazi'de yol kapanının üzerine kaldırım taşı koyarak böyle geçtiler - Son Dakika

SULTANGAZİ'de yol kapanının üzerine kaldırım taşı koyarak aracıyla geçen sürücüyü, diğer sürücüler de takip edince ilginç bir görüntüler ortaya çıktı.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde tek yönlü yola, ters yönden gelen bir araç sürücüsü girmek istedi. Yoldaki kapanı fark eden sürücü, aracından inerek kapanların üzerine iki kaldırım taşı koyarak ilerlemeye devam etti. Bu sırada diğer sürücüler de kaldırım taşı koyulan kapanın üzerinden geçerek ters yönde ilerlediler. İlginç anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bir araç sürücüsünün kapanların bulunduğu sokağın başında aracını durdurduğu ve araçtan inerek iki kaldırım taşını kapanların üzerine koyduğu görülüyor. Daha sonra aracına binen sürücünün kaldırım taşlarını koyduğu kapanın üzerinden geçmeye çalışıyor. Karşı yönden gelen bir araca yol verdiği, daha sonra yeniden yol kapanının üzerinden geçerek ilerlediği, çevreden geçen diğer sürücülerin de bunu fark etmesi üzerine kapanın üzerinden geçerek ters yönde ilerledikleri kameraya yansıyor.

(Fotoğraf)