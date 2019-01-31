Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Yol Ortasında Otomobil Alev Alev Yandı

Sultangazi'de Yol Ortasında Otomobil Alev Alev Yandı

2 saat önce

Sultangazi'de yol ortasında otomobil alev alev yandıİSTANBUL - Sultangazi'de seyir halindeyken yol ortasında alev alan otomobil alev alev yandı.

Sultangazi'de Yol Ortasında Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
Sultangazi'de yol ortasında otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Sultangazi'de seyir halindeyken yol ortasında alev alan otomobil alev alev yandı. Yanan otomobil tüm müdahalelere rağmen küle döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin, araçta yaşanan su problemi nedeniyle yangına müdahale edemediği öne sürüldü.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde Cevher Gubayev Hizmet Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Muzaffer Demir idaresindeki 34 LPM 38 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Yangına müdahale eden araç sürücüsü ve çevredekiler söndüremeyince itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının elektrik kablolarından çıktığı söylenen araçta ölen ya da yaralanan olmazken, araç küle döndü.
Yangına müdahale eden itfaiyenin suyu yoktu iddiası
Yangını söndüremeyen vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek isterken iddiaya göre araçta su problemi yaşandı. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Otomobili kullanılmaz hale gelen Muzaffer Demir, "Seyir halinde iken araç bir anda tutuştu. Söndürmeye çalıştık söndüremedik. İtfaiye ekipleri elektrik kablolarından yangının çıktığını söyledi" dedi.
"Cesaret edemedi kendisi, ben cesaret ettim"
Yanan aracın yanında bulunan ticari aracı sahibinin cesaret edip çekemediğini ve kendisinin aracı oradan uzaklaştırdığını söyleyen Hanifi Bayram isimli vatandaş, "Baktım araba tutuşmuş. Yanan arabanın yanında başka bir araç vardı. Araç sahibine niye aracını çekmediğini sordum. O da bana çekemediğini söyledi. Ben de anahtarları alıp kendim çektim. Cesaret edemedi kendisi, ben kendim cesaret ettim. O aracı çekmeseydim o da yanacaktı" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Sultangazi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönen Adam, Borçlusunu Yere Yatırıp Boğazına Bıçak Dayadı 16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı

Yaşlı Adamı Hayata Döndüren Gizemli Kadın Otomobile Binip Hızla Uzaklaştı Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:42:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Yol Ortasında Otomobil Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]