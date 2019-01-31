Sultangazi
'de yol ortasında otomobil alev alev yandı
İSTANBUL - Sultangazi'de seyir halindeyken yol ortasında alev alan otomobil alev alev yandı. Yanan otomobil tüm müdahalelere rağmen küle döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin, araçta yaşanan su problemi nedeniyle yangına müdahale edemediği öne sürüldü.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi
'nde Cevher Gubayev Hizmet Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Muzaffer Demir
idaresindeki 34 LPM 38 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Yangına müdahale eden araç sürücüsü ve çevredekiler söndüremeyince itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının elektrik kablolarından çıktığı söylenen araçta ölen ya da yaralanan olmazken, araç küle döndü.
Yangına müdahale eden itfaiyenin suyu yoktu iddiası
Yangını söndüremeyen vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek isterken iddiaya göre araçta su problemi yaşandı. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Otomobili kullanılmaz hale gelen Muzaffer Demir, "Seyir halinde iken araç bir anda tutuştu. Söndürmeye çalıştık söndüremedik. İtfaiye
ekipleri elektrik kablolarından yangının çıktığını söyledi" dedi.
"Cesaret edemedi kendisi, ben cesaret ettim"
Yanan aracın yanında bulunan ticari aracı sahibinin cesaret edip çekemediğini ve kendisinin aracı oradan uzaklaştırdığını söyleyen Hanifi Bayram
isimli vatandaş, "Baktım araba tutuşmuş. Yanan arabanın yanında başka bir araç vardı. Araç
sahibine niye aracını çekmediğini sordum. O da bana çekemediğini söyledi. Ben de anahtarları alıp kendim çektim. Cesaret edemedi kendisi, ben kendim cesaret ettim. O aracı çekmeseydim o da yanacaktı" diye konuştu.