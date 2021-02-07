Sultangazi'de yol verme kavgasında 17 yaşında bir genç vuruldu - Son Dakika

Sultangazi'de yol verme kavgasında 17 yaşında bir genç vuruldu

07.02.2021 21:36

İstanbul Sultangazi'de emniyet görevlisi bir bekçi, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme tartışmasına girdi.

İstanbul Sultangazi'de emniyet görevlisi bir bekçi, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme tartışmasına girdi. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 17 yaşındaki Enes Seydanoğlu bacağından vuruldu. Polis, Seydanoğlu'nu yaralayanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Cebeci Mahallesi 2546. Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde emniyet görevlisi bir bekçi ile sokak üzerindeki bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sözlü tartışma sonrası araçtan inen 5 kişi, bekçi Zeyd Baltacı'ya saldırdı. Market çalışanı Enes Seydanoğlu'nun da araya girmesiyle tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinde bulunan şüphelilerden biri belindeki silahı çıkararak 17 yaşındaki Seydanoğlu'nu yaraladı. Bekçi Zeyd Baltacı, havaya ateş açarak olayı sakinleştirmeye çalışırken şüpheliler geldikleri kiralık araçla kayıplara karıştı.

Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Enes Seydanoğlu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Caner Sönmez/İHA)

Sultangazi'de yol verme kavgasında 17 yaşında bir genç vuruldu
Sultangazi'de yol verme kavgasında 17 yaşında bir genç vuruldu
Sultangazi'de yol verme kavgasında 17 yaşında bir genç vuruldu
Sultangazi'de yol verme kavgasında 17 yaşında bir genç vuruldu

İstanbul, Arbede, Polis, Bekçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de yol verme kavgasında 17 yaşında bir genç vuruldu - Son Dakika


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