Sultangazi'de yolcu taksiciyi silahla vurdu - Son Dakika
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Sultangazi'de yolcu taksiciyi silahla vurdu

12.06.2022 12:11
Sultangazi'de yolcu taksiciyi silahla vurdu

SULTANGAZİ'de alkollü olduğu öne sürülen yolcu, ücretini ödemek istemediği taksiciyi silahla bacağından vurdu.

SULTANGAZİ'de alkollü olduğu öne sürülen yolcu, ücretini ödemek istemediği taksiciyi silahla bacağından vurdu. Taksici hastaneye kaldırırken yolcu gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Bünyamin Y. Gaziosmanpaşa'dan Fazlı Erdoğdu'nun kullandığı 34 TJK 66 plakalı taksiye iddiaya göre alkollü şekilde binerek Sultangazi 50. Yıl Mahallesine gitmek istedi. İstenilen yere gelindikten sonra Bünyamin Y., Fazlı Erdoğdu'ya taksimetre ücretini ödemeyeceğini söyledi ve ikili arasında tartışma çıktı. Bünyamin Y. silahla taksiciye ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Erdoğdu'nun bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli Bünyamin Y.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri taksici Fazlı Erdoğdu'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Taksi Erdoğdu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Sultangazi'de yolcu taksiciyi silahla vurdu
Sultangazi'de yolcu taksiciyi silahla vurdu
Sultangazi'de yolcu taksiciyi silahla vurdu
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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de yolcu taksiciyi silahla vurdu - Son Dakika

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