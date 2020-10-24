Sultangazi'de yolda alev alan minibüs su tankeriyle söndürüldü - Son Dakika

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de seyir halindeki minibüs bir anda alevler içinde kaldı. Sürücüsünün minibüsü durdurarak söndürmeye çalıştığı sırada yoldan geçen tankerden sıkılan suyla yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yolunda dün, seyir halindeki minibüsün motor kısmı alev alev yanmaya başladı. Bunun üzerine minibüsü durduran sürücüsü, yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar da sürücünün yardımına koştu. Yangın tüpü ile yangına müdahale edilirken, o sırada yoldan geçen su tankerinin sürücüsünden yardım istediler. Su tankeri sürücüsünün aracını yanaştırıp su sıkmasıyla yangın söndürüldü. Yangının elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.