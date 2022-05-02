Sultangazi'de yoldan çıkarak boş araziye giren İETT otobüsünde hasar oluştu - Son Dakika
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Sultangazi'de yoldan çıkarak boş araziye giren İETT otobüsünde hasar oluştu

02.05.2022 12:43

Sultangazi'de yol kenarındaki refüje çarparak savrulan İETT otobüsü, boş araziye girerek durabildi.

Sultangazi'de yol kenarındaki refüje çarparak savrulan İETT otobüsü, boş araziye girerek durabildi.

Yunus Emre Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otobüs daha sonra yol kenarındaki boş araziye girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken olay sırasında otobüste kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle hasar oluşan İETT otobüsü, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu araziden çıkarıldı.

Sultangazi'de yoldan çıkarak boş araziye giren İETT otobüsünde hasar oluştu
Sultangazi'de yoldan çıkarak boş araziye giren İETT otobüsünde hasar oluştu
Sultangazi'de yoldan çıkarak boş araziye giren İETT otobüsünde hasar oluştu
Sultangazi'de yoldan çıkarak boş araziye giren İETT otobüsünde hasar oluştu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de yoldan çıkarak boş araziye giren İETT otobüsünde hasar oluştu - Son Dakika


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