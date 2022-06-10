Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü: Hem görevini yaptı, hem de salıncaktaki çocuğu salladı - Son Dakika
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Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü: Hem görevini yaptı, hem de salıncaktaki çocuğu salladı

10.06.2022 11:33
Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü: Hem görevini yaptı, hem de salıncaktaki çocuğu salladı

Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü: Hem görevini yaptı, hem de salıncaktaki çocuğu salladı Sultangazi'de görevli olduğu parkta temizlik yaparken aynı zamanda salıncakta tek başına sallanan çocuğu eğlendiren personelin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü yürekleri ısıttı.

Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü: Hem görevini yaptı, hem de salıncaktaki çocuğu salladı

İSTANBUL - Sultangazi'de görevli olduğu parkta temizlik yaparken aynı zamanda salıncakta tek başına sallanan çocuğu eğlendiren personelin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü yürekleri ısıttı.

İstanbul Sultangazi'de Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olarak 2 yıldır görev yapan Ömer Tuncer, bir yandan temizlik görevini yaparken bir yandan da parka gelen çocukları eğlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde parkta temizlik yaparken aynı zamanda salıncakta tek başına sallanan çocuğu sallayan personelin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü yürekleri ısıttı.

Çocuklar ile oynamayı çok sevdiğini belirten Ömer Tuncer, "2 yıldır Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev yapmaktayım, bulunduğumuz bu park Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Cemil Taşçıoğlu parkı, bu park 2 yıl önce hizmete açıldı ve bende açıldığı günden bu yana burada görev yapmaktayım. Çevredeki sakinleri ve komşuları tanıdığım için, çevrede tanınıyorum. Parktaki çocukları boş gördüğüm ve anneleri de yanlarında olduğu zaman eğlendiriyorum, sallıyorum ve çocuklar ile oynamayı seviyorum. Önceki gün yine burada görevimi yaparken, bir çocuğun salıncakta sallandığını gördüm ve salıncağın yavaşladığını fark edince mutlu olsun diye sallamaya başladım. Bu durumda bir kamera tarafından kayda alınmış ve sosyal medyada büyük beğeni görmüş. Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev aldığım sürece işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim ve çocukların mutlu olması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü: Hem görevini yaptı, hem de salıncaktaki çocuğu salladı - Son Dakika

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