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Sultangazi'de zabıta ekipleri fiyat usulsüzlüklerine ve stokçuluğa göz açtırmıyor - Son Dakika

Sultangazi'de zabıta ekipleri fiyat usulsüzlüklerine ve stokçuluğa göz açtırmıyor

24.12.2021 16:39
Sultangazi'de zabıta ekipleri fiyat usulsüzlüklerine ve stokçuluğa göz açtırmıyor

Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, vatandaşı fiyat usulsüzlüklerinden ve stokçuluktan korumak için ilçe genelindeki marketlerde yoğun denetimler gerçekleştiriyor.

Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, vatandaşı fiyat usulsüzlüklerinden ve stokçuluktan korumak için ilçe genelindeki marketlerde yoğun denetimler gerçekleştiriyor.

Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında, sebze, meyve ve diğer temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri inceleniyor. Ürünlerin raftaki etiketlerinde yazan fiyatla kasadaki fiyat farklı çıkarsa, tespit edilen bu usulsüzlük karşılığında işletmeye ceza kesiliyor ve ilgili ürünler Ticaret Bakanlığına gönderilerek incelemeye alınıyor. Ekipler, stokçuluk yapılması ihtimaline karşı da incelemeler gerçekleştiriyor.

Denetimler aralıksız devam ediyor

Sultangazi Belediyesi Zabıta Amiri Yasemin Can, gerçekleştirdikleri denetimler hakkında şöyle bilgi verdi: "Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak rutin market denetimlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Reyon ile kasa arasındaki fiyat farkları konusunda sık sık vatandaştan şikayet alıyoruz. Ekiplerimiz her gün rutin bir şekilde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini gerçekleştiriyor. Reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da marketlerin depoları denetleniyor. Örneğin bugün sabah saatlerinde 3 market denetledik. Bu marketlerin birinde yağ, peçete ve tuvalet kağıdının raf ve kasa fiyatları tutmadığı için firmaya 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanununa göre 54'üncü maddenin ikinci fırkasına göre zabıt tuttuk. Evrakları Ticaret Bakanlığına gönderdikten sonra gerekli yasal işlemler yapılacak. Denetimlerimiz her gün ekiplerimiz tarafından devam edecektir".

'Hiçbir usulsüzlüğe izin vermedik, vermiyoruz'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçede Zabıta ekiplerince denetimlerin devam edileceğini ifade ederek şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın alışveriş yaparken en ufak bir mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Zabıta arkadaşlarımız her gün market market, işletme işletme gezerek denetimlerini titiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Meyve, sebze, yağ, un gibi temel gıda ürünleriyle diğer temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere satılan ürünlerde yapılabilecek hiçbir usulsüzlüğe geçit vermemek için ekiplerimiz denetimlerine devam edecek". - İSTANBUL

Sultangazi'de zabıta ekipleri fiyat usulsüzlüklerine ve stokçuluğa göz açtırmıyor
Sultangazi'de zabıta ekipleri fiyat usulsüzlüklerine ve stokçuluğa göz açtırmıyor
Sultangazi'de zabıta ekipleri fiyat usulsüzlüklerine ve stokçuluğa göz açtırmıyor
Sultangazi'de zabıta ekipleri fiyat usulsüzlüklerine ve stokçuluğa göz açtırmıyor

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Sultangazi, Ticaret, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de zabıta ekipleri fiyat usulsüzlüklerine ve stokçuluğa göz açtırmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de zabıta ekipleri fiyat usulsüzlüklerine ve stokçuluğa göz açtırmıyor - Son Dakika
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