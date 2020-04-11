Sultangazi'de zabıta ekipleri kapı kapı ekmek dağıttı - Son Dakika

Sultangazi'de zabıta ekipleri kapı kapı ekmek dağıttı

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından yasağın ilk gününde Sultangazi'de belediye ekipleri vatandaşları yalnız bırakmadı. Zabıta ekipleri gün boyu kapı kapı ekmek ve yardım kolisi dağıttı.

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sultangazi ilçe sakinleri kurallara uyarak evlerinden çıkmadı. Yasağın uygulandığı sürede ilçede bulunan ekmek fırınlarının, su dağıtım şirketlerinin, eczanelerin ve hastanelerin hizmet vermeyi sürdürmesi sebebiyle vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri zor durumda bulunan vatandaşların ekmek ve erzak gibi ihtiyaçlarını karşılanmak için evlere tek tek uğrayarak dağıtım gerçekleştirdi. Sultangazi Belediyesi çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden gelen talepleri karşılamaya devam ediyor.