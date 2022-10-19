Son dakika haberi! Sultangazi'de zabıtaya kürekli saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sultangazi'de zabıtaya kürekli saldırı

19.10.2022 17:34

Son dakika haberleri... Sultangazi'de zabıtaya kürekli saldırı Kaldırıma beton dökerek rampa yapmaya çalışan baba ve iki oğlu, kendilerini uyaran zabıtaya kürekle saldırdı Çıkan kavgada 2 zabıta görevlisi yaralandı, baba ile 2 oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı İstanbul Sultangazi'de kaldırıma önüne...

Sultangazi'de zabıtaya kürekli saldırı

Kaldırıma beton dökerek rampa yapmaya çalışan baba ve iki oğlu, kendilerini uyaran zabıtaya kürekle saldırdı

Çıkan kavgada 2 zabıta görevlisi yaralandı, baba ile 2 oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de kaldırıma önüne beton dökerek rampa yapmaya çalışan baba ve iki oğlu, kendilerini uyarak zabıta görevlilerine kürekle saldırdı. Çıkan kavgada yaralanan iki zabıta görevlisi hastaneye kaldırılırken, baba ve iki oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay saat 15.00 sıralarında Sultangazi Yunusemre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arızalı araç çekici hizmeti veren baba ve iki oğlu çekici aracının giriş çıkışı için kaldırıma beton dökerek rampa yapmak istedi. Tesadüfen oradan geçen Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ise durumu fark edince şahısları uyararak beton dönmelerinin yasak olduğunu belirtti. Bunun üzerine zabıta ekipleri ile şahıslar arasında önce tartışma çıktı ardından ise şahıslar zabıta ekiplerine küfür edince tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada şahıslar zabıta ekiplerine kürekle saldırıp darp etti. Haber verilmesi üzerine olay çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekiplerin gelmesi ile taraflar ayrılırken, kavgada Eray Bektaş ve Yunusemre Karagül isimli iki zabıta yaralandı. Baba ve iki oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Yaralı zabıta memurlarının ise Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldığı öğrenildi.

Adem Hakkıoğlu isimli vatandaş olay anını anlatarak, "Burası işyeri. Kaldırımdan arabayla rahat girip çıkalım diye rampa yapıyorlar. Zabıtalar ise uyarmaya geliyor. Burada olaylar büyüyor ve küfürleşme oluyor. Daha sonrasın da baba ve iki oğlu kürek ve motosiklet kaskı ile zabıta memurlarına saldırıyorlar. Biz de ayırdık. Sonra zabıta ve polis ekipleri geldi taraflar birbirinden şikayetçi olmuş" dedi.

Kaynak: İHA
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SULTANGAZİ'DE ZABITAYA SALDIRDI SULTANGAZİ'DE ZABITAYA SALDIRDI Baba 21. Bölüm Ön İzleme Baba 21. Bölüm Ön İzleme

Sultangazi, Zabıta, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Sultangazi'de zabıtaya kürekli saldırı - Son Dakika

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