SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA

6 saat önce

Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA, System.String[]

Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle Topkapı istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Talha Ekici kontrolündeki 10 YZ 004 plakalı otomobil, makas atarak ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak 34 NY 5984 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, elektrik direğine vurarak durabildi. Ahmet Muhammet Kurt'un kullandığı kamyonet ise 2 otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan Enes Talha Ekici, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların, yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"ŞOKA GİRDİM"

Kamyonet sürücüsü Ahmet Muhammet Kurt, "Arkadan hızlı geliyordu. Makas atıyormuş. Bana çarptı. Ben de öndeki arabaya çarptım. Olduğum yerde döndüm. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum ben de. Şoka girdim. Dört araba karışmış her halde, gerisini bilmiyorum." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan otomobil ve kamyonet

- Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Trafik yoğunluğu

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
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