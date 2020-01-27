SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI (1) - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI (1)
6 saat önce
Sultangazi Habipler Yolu Arnavutköy yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
Sultangazi Habipler Yolu Arnavutköy yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. 3'ü minibüs 4 aracın karıştığı kazada olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Kaza yapan araçlar
- İstanbul
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