Sultangazi'de zincirleme kaza: 6 yaralı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de zincirleme kaza: 6 yaralı (1) - Son Dakika

Sultangazi'de zincirleme kaza: 6 yaralı (1)

6 saat önce

SULTANGAZİ Habipler Yolu Arnavutköy yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sultangazi'de zincirleme kaza: 6 yaralı (1), System.String[]

SULTANGAZİ Habipler Yolu Arnavutköy yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. 3'ü minibüs 4 aracın karıştığı kazada olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.


Arnavutköy, Habipler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe Bryant'ın helikopterini kullanan pilotun ses kayıtları ortaya çıktı
Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:49:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de zincirleme kaza: 6 yaralı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]