Sultangazi'de zincirleme kaza: 6 yaralı (1) - Son Dakika

SULTANGAZİ Habipler Yolu Arnavutköy yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. 3'ü minibüs 4 aracın karıştığı kazada olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.