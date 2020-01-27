(SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA 6 YARALI - Son Dakika

Sultangazi Habibler Yolu'nda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs yola kaydı. Bir anda yola çıkan araca 2 minibüs çarptı. Yaşanan kaza sonucu yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Habibler Yolu Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 59 UT 729 plakalı minibüsle, 34 JS 4125 plakalı otomobil kaza yaptı. Kaza sebebiyle aracından inen Fuat Arslan'ın el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs, geri geri kayarak yola çıktı. Arnavutköy istikametinde seyreden 2 minibüs bir anda yola çıkan minibüse çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle Arnavutköy istikameti tamamen trafiğe kapandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"BİZİM ARAÇ YOLA FIRLADI DİĞER ARAÇLAR ONA VURDU"

El frenini çekmeyi unutan Fuat Arslan, "Kazaya sebebiyet veren benim araç ama nasıl? Sağ sinyalimi yaktım giriyorum bu arkadaş da geldi bizim sağ şeritten ters yönden geldi bize vurdu. Biz de aracı çektik sağda durduk. Bir şey var mı diye bakmak için. Tartışırken bizim araç geri geri yola fırladı. O esnada araçlar birbirine girdi. Bizim araç yola fırlayınca diğer araçlar ona girdi." dedi.

Görüntü Dökümü:

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Yaralıların ambulansa alınması

Polis itfaiye sağlık ekipleri

Kazaya karışan araçlar

Yaşanan trafik yoğunluğu

Sürücülerle röp

Genel ve detay görüntüler

- İstanbul