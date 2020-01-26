Sultangazi'de zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de zincirleme kaza: 7 yaralı

17 dakika önce

Sultangazi'de kontrolden çıkan bir araç elektrik direğine çarparak takla attı.

Sultangazi'de zincirleme kaza: 7 yaralı, System.String[]

Sultangazi'de kontrolden çıkan bir araç elektrik direğine çarparak takla attı. Kazayı gören bir sürücünün ani firen yapması nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Arnavutköy Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MOD 62 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıkan araç elektrik direğine çarparak takla attı. Kaza nedeniyle ani fren yapan 34 CNP 44 plakalı minibüse de 34 NJ 4478 plakalı otomobil çarptı. Yaşanan kaza sonucu araçlarda bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu yolda trafik oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Arnavutköy, Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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