Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL - Sultangazi'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrasında araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; piknik alanlarına gelen otomobillerden kaynaklı yoğun trafik oluşan otoyolda, ani fren yapan aracın arkasından gelen otomobiller durmayarak çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.