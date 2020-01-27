Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Arnavutköy istikametinde seyreden iki kamyonet, bir servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.