Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

13 dakika önce

Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.

Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.

Arnavutköy istikametinde seyreden iki kamyonet, bir servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Arnavutköy, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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