Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

6 saat önce

Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Arnavutköy istikametinde seyreden iki kamyonet, bir servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Arnavutköy, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:15 Kaynak: AA
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