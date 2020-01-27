Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

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Sultangazi'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
6 saat önce
Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:15 Kaynak: AA
Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Arnavutköy istikametinde seyreden iki kamyonet, bir servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
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