Sultangazi'de zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu arkadaşının ihbarıyla kurtuldu

"OKUYUP MESLEK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"
Kız çocuğu A.Ö'nün arkadaşına evlenmek istemediğini, okuyup meslek sahibi olmak istediğini ancak ailesinin kendisini zorla evlendirdiğini söylediği öğrenildi.
15 YAŞINDAYKEN ZORLA İMAM NİKAHI KIYILMIŞ
Emniyette alınan ifadelerin ve yapılan çalışmanın ardından gerçek ortaya çıktı. Yaklaşık 3 yıl önce A.Ö ile akrabası İ.D arasında aile zoruyla imam nikahı kıyıldı. Kız çocuğunun evlenmemek için düğün tarihinden 4 ay önce polise giderek ailesini ihbar etti ve çocuk yurduna yerleştirildi. Annesinin evlenmeyeceği üzerine söz vermesiyle kız çocuğunun eve geri döndüğü ancak ailenin tekrardan ikiliyi zorla evlendirmeye çalıştığı tespit edildi. İfadelerin alınmasının ardından kız çocuğunun annesi ve iki amcası hakkında idari işlem başlatıldı. 18 yaşından küçük kız çocuğu A.Ö de savcılık talimatıyla Bahçelievler İlk Adım Çocuk Yurdu'na yerleştirildi.