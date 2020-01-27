SULTANGAZİ'DEKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DEKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA

6 saat önce

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHASultangazi'de bir binaya giren ayakkabı hırsızı, ayakkabıları teker teker inceleyerek çaldı.

SULTANGAZİ'DEKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA, System.String[]

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA

Sultangazi'de bir binaya giren ayakkabı hırsızı, ayakkabıları teker teker inceleyerek çaldı. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binaya giren ayakkabı hırsızı, katları tek tek dolaştı. Ayakkabıları teker teker inceleyen şüpheli, daha sonra çantanın içerisine ayakkabıları doldurarak binadan kaçtı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, binadaki bir dairenin önüne gelen ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, dairenin önündeki ayakkabıları incelediği görülüyor. Daha sonra ise incelediği ayakkabıları yanında getirdiği çantaya dolduran hırsızın üst kata çıkması kameraya yansıyor.

Görüntü dökümü:

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-Hırsızın gelişi

-Ayakkabıları incelemesi

-Ayakkabıları çalması

-Genel ve detaylar


Cumhuriyet Mahallesi, Sultangazi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:30 Kaynak: DHA
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