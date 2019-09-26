Son Dakika Haberleri: Sultangazi'deki bir markette yaşanan deprem paniği kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sultangazi'deki bir markette yaşanan deprem paniği kamerada

54 dakika önce

Sultangazi'deki bir markette yaşanan deprem paniği kameradaİSTANBUL - Sultangazi'de bulunan bir marketteki deprem paniği iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'deki bir markette yaşanan deprem paniği kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de bulunan bir marketteki deprem paniği iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Depreme evinde, iş yerinde, alışverişte yakalanan vatandaşlar hızlı bir şekilde bulundukları yerden dışarıya çıktı. Depreme Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşayan vatandaşlar, aldıkları ürünleri bırakarak hızla dışarıya kaçtı. Markette yaşanan panik halleri ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, müşterilerin dışarıya kaçıştığı, iş yeri sahibinin ise masanın üzerinden atlayarak dışarıya koştuğu ve raftaki ürünlerin ise yerlere döküldüğü görülüyor.

Sultangazi'deki bir markette yaşanan deprem paniği kamerada

Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin
Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi: Önce kırılma sonra titreme sesi Sosyal medyada 'köprüde halat koptu" söylentisini yayanlara inceleme başlatıldı TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 23:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'deki bir markette yaşanan deprem paniği kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]