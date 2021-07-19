Sultangazi'deki camiler bayram öncesi gül suyu ile yıkandı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi ekipleri, ilçedeki camileri gül suyu ile yıkayarak bayram namazı için hazırladı. Cadde ve sokaklardaki temizlik faaliyetlerine hız verilirken, bugünden itibaren mezarlıklarda limonata ikramına başlandı.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, ilçedeki camileri gül suyu ile temizliyor. Gül suyu ile yıkanan camilerin kokusu vatandaşlar, tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Sultangazi Belediyesi, yaz sıcaklarının kendini hissettirdiği bugünlerde mezarlıklarda vefat eden yakınlarına dua etmek isteyen vatandaşları da unutmadı. Belediye ekipleri, bugünden bayram süresince Yayla mezarlığı ve Habipler Cebeci mezarlıkları girişinde limonata dağıtarak sıcak havada bunalan vatandaşların serinleyerek ferahlamasını sağlıyor. Sultangazi'de sokaklardaki temizlik çalışmaları da aralıksız sürüyor. Rutin olarak yapılan temizlik faaliyetlerine bayram öncesi hız verilirken, sokakların bakımlı ve güzel görünmesi için çalışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Kurban Bayramı'nda insanlarımız paylaşmayı ve cömertliği en yüksek seviyede idrak ediyor. Bu güzel günlerde neşe, huzur ve mutluluk dolu bir ortam oluşuyor. Biz de ekiplerimizle, bayram namazı öncesi vatandaşlarımızın güzel kokular eşliğinde, huzur içinde ibadet edebilmeleri için camilerimizi gül suyu ile yıkıyoruz. Yine bu sıcak günlerde mezarlıklarda limonata dağıtımı yaparak ferahlamalarını sağlamak istedik. Kurban Bayramı yaklaşırken rutin temizlik ve yıkama çalışmalarımıza, daha da yoğun şekilde devam ediyoruz. Ancak her zaman dediğimiz gibi en güzel temizlik, kirletmemektir" dedi.

Başkan Dursun'dan vatandaşlara trafik uyarısı

Uzun bayram tatillerinde artan trafik kazalarına da dikkat çeken Başkan Dursun, "Bayram sevincimiz yarıda kalmasın. Trafik kurallarına hassasiyetle riayet edelim. Herkesin bu haftayı, mutlu ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum. Tüm komşularımızın ve İslam Aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun" diye konuştu. - İSTANBUL