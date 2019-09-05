Son Dakika Haberleri: Sultangazi'deki cinayetin zanlısı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sultangazi'deki cinayetin zanlısı yakalandı

3 saat önce

Sultangazi'de dün aracıyla seyir halindeyken ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Derviş Beyhan'ın katil zanlısı yakalandı.

Sultangazi'deki cinayetin zanlısı yakalandı, System.String[]

Sultangazi'de dün aracıyla seyir halindeyken ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Derviş Beyhan'ın katil zanlısı yakalandı. Zanlının, öldürdüğü kişinin akrabası olduğu öğrenildi.


Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Beyhan 34 TP 5170 plakalı aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracı durdurdu. Aracı durduran kişiler ile Beyhan arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında şüpheli kişi ya da kişiler yanındaki silahı çıkartarak, Beyhan'ın içinde bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Otomobilde bulunan Beyhan, göğsünden ve bacağından yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.


Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı Derviş Beyhan kurtarılamadı. Olayın ardından harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını tarayarak zanlıyı tespit etti. Beyhan'ın akrabası olduğu belirtilen M.A.B., olayda kullandığı tabanca ile olaydan 3 saat sonra Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Sultangazi, Orhangazi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı
Şarkıcı Gülden Mutlu, kendisine ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa ederek ateş püskürdü Cani adam ayrı yaşadığı karısını, kızları yan odadayken boğazından bıçaklayarak öldürdü Çocuğuna içki içirilen baba: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:50:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'deki cinayetin zanlısı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]