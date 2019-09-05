Sultangazi'deki cinayetin zanlısı yakalandı

Şüphelinin maktulün akrabası olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Sultangazi'de dün aracıyla seyir halindeyken ateş açılması sonucu hayatını kaybeden kişinin Derviş B.'nin katil zanlısı yakalandı. Zanlının ölen kişinin akrabası olduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Beyhan, 34 TP 5170 plakalı aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracı durdurdu. Bunun üzerine aracı durduran kişiler ile Derviş Beyhan arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında şüpheli kişi ya da kişiler yanındaki silahı çıkartarak, Derviş Beyhan'ın içinde bulunan aracı kurşun yağmuruna tuttu. Otomobilde bulunan Beyhan, göğsünden ve bacağından yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı Derviş Beyhan, kurtarılamadı. Olayın ardından harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını tarayarak olayı gerçekleştiren zanlıyı tespit etti. Derviş Beyhan'ın akrabası da olduğu belirtilen M.A.B, olayda kullandığı tabanca ile birlikte olaydan 3 saat sonra Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.