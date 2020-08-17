SULTANGAZİ'DEKİ DENETİMLERDE HAVAİ FİŞEK ATANLARA CEZA - Son Dakika

SULTANGAZİ'DEKİ DENETİMLERDE HAVAİ FİŞEK ATANLARA CEZA

Sultangazi'de İstanbul Emniyet Müdürü'nün de katıldığı denetimler sırasında havai fişek atan kişilere para cezası kesildi.

Sultangazi'de İstanbul Emniyet Müdürü'nün de katıldığı denetimler sırasında havai fişek atan kişilere para cezası kesildi. Havai fişek atan kişilere müdahale anı ise drone ile görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cuma günü İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirdi. Sultangazi'de yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ta katıldı. Sultangazi'deki Atatürk Bulvarı etkinlik alanında havai fişek atarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Hakan Y. (18), Ali M. (15) ve Abdulkerim M. (15) isimli kişiler Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Havai fişek atarak gürültü yapan 3 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 187 Lira para cezası kesildi. Havai fişek atan kişilere müdahale edildiği anlar ise drone ile havadan görüntülendi. - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:05

Kaynak: DHA

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