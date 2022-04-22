İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR

22.04.2022 09:50

Sultangazi'de yaşayan gençler, belediyenin düzenlediği 'Gençlik İftarlarında' bir araya gelmeye başladı.

Sultangazi'de yaşayan gençler, belediyenin düzenlediği 'Gençlik İftarlarında' bir araya gelmeye başladı. Dün akşam Cebeci Sultançiftliği İlkokulunda gerçekleştirilen programda, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un da katılımıyla gençler gönül sofralarında buluşturuldu.

Muhabbet, bereket ve komşuluk ayı Ramazanın manevi güzelliklerini gençlere hissettirmek amacıyla Sultangazi'de Gençlik İftarları düzenlenmeye başladı. Düzenledikleri iftarlarla ilçede yaşayan öğrencileri Ramazan'ın manevi ikliminde buluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Av. Abdurrahman Dursun, 'Açık havadaki ilk iftarımızı Sultangazi Eğitim ve Destek Akademisi'ndeki gençlerimizle açtık. Hem üniversite hem de liseye geçiş sınavına hazırlanan yaklaşık bin 700 öğrencimiz var. Bugün üniversiteli gençlerimizle bir araya geldik. Onlarla sofrada bir olmayı ve gönüllerine dokunabilmeyi istedik' açıklamasını yaptı.

'GENÇLERİMİZDEN ÇOK ÜMİTLİYİZ'

Sultangazi'nin eğitimde, kültürde, sosyal faaliyetlerde çok daha iyi olması için büyük bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Dursun, 'Akademimizde öğrencilerimize tamamen ücretsiz eğitim veriyoruz. Her alandaki kadrolu öğretmenlerimiz ve yaklaşık 17 kişilik sınıflarımızla üniversiteye hazırlanmalarını sağlıyoruz. Onlardan çok ümitliyiz' dedi.

'HEP BERABER TÜRKİYE İÇİN DUA EDELİM'

Özellikle Ramazanın bereket ve muhabbet zamanı olduğunu da belirten Başkan Dursun, Ramazanın cehennem azabından kurtuluş ayı olduğunu söyledi. Başkan Dursun, 'Hem Türkiye hem de dünyanın birçok musibetten arınması için de bu ayda dua edelim. Hep beraber Türkiye'de huzurla, mutlulukla yaşayacağımız çok daha güzel günler olmasını diyorum' şeklinde konuştu.

4 BULUŞMA DAHA OLACAK

Gençlerle iftar buluşmalarının devam edeceğine değinen Başkan Dursun sözlerine şunları ekledi:

'4 lisemizde 10,11 ve 12'nci sınıflarımızla 4 buluşma daha yapacağız. İnşallah bu 5 buluşmamızla gençleri hayata yolcu edeceğiz.'

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANGAZİ'DEKİ GENÇLER, 'GENÇLİK İFTARLARI'NDA BULUŞUYOR - Son Dakika


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