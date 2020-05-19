Sultangazi'deki izin kağıdı kontrol edilen vatandaş polisin üzerine yürüdü - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının 6. Haftasında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü , ilçenin farklı noktalarında yaya ve araçlara yöenlik denetim yaptı. İlçenin en işlek caddelerine kurulan polis kontrol noktalarında, araçlar durdurularak, denetim yapıldı. Denetimlerde, ilginç anlar yaşandı.

Emin YEŞİL/ Sultangazi 'de denetimlerde izin belgesi kontrol edilen bir vatandaş, polisin üzerine yürüdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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