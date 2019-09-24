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Sultangazi'deki kaçak sigara operasyonu kamerada

1 saat önce

SULTANGAZİ'de ihbar üzerine bir eve düzenlenen operasyonda, alçıpanla kapatılmış özel bölmede 4 bin 520 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 520 bin boş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'deki kaçak sigara operasyonu kamerada, System.String[]
SULTANGAZİ'de ihbar üzerine bir eve düzenlenen operasyonda, alçıpanla kapatılmış özel bölmede 4 bin 520 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 520 bin boş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen Yunus Emre Mahallesi'ndeki eve 20 Eylül'de akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda evde bulunan Metin E.(37) yakalanarak gözaltına alındı. Buarada yapılan aramalarda evde alçıpanla kapatılmış özel bir bölmeyi yıkan  ekipler 4 bin 520 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 520 bin boş makaron ele geçirdi. Operasyon kapsamında evde gözaltına alınan Metin E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri ev sahibini yakalamak için de çalışma başlattı. Polis ekiplerinin evdeki alçıpan bölmeyi kırarak içeriye gizlenmiş çuvallar dolusu kaçak sigarayı ele geçirmesi görüntülendi.

Görüntü dökümü:
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-Operasyonun görüntüsü


- İstanbul
Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:19 Kaynak: DHA
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