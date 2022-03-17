SULTANGAZİ'DEKİ KADIN CİNAYETİ; SAVCI MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ - Son Dakika

SULTANGAZİ'de Ulviye Avağ'ı ormanlık alanda defalarca kurşunlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Demir hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Mardin'den İstanbul'a öldürme kastıyla gelen sanığın daha sonra bu kararından vazgeçtiğini ve anlık bir cinnetle cinayet işlediğini söylemesini dikkate alarak olayın tasarlanarak işlendiğine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle müebbet hapsini talep etti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Demir getirildi. Öldürülen Ulviye Avağ'ın yakınları da duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanığın 11 yıl önce tanıştığı Ulviye Avağ ile duygusal yakınlık yaşadıklarını, evli olduğunu öğrenince ayrıldığını, bu arada kendisinin de evlendiğini, 7-8 yıl önce yeniden görüştüklerini ve maktulenin kendisiyle bazı görüntüler çektiğini, birlikteliklerini eşine söylemekle tehdit etmesi üzerine öldürmek üzere Mardin'den İstanbul'a geldiğini ancak burada Ulviye ve yakınları ile yemek yedikten sonra Ulviyeyi öldürmekten vazgeçtiğini söylediğini belirtti.

Sanığın ifadesinde anlık bir cinnetle belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak Ulviye'ye doğru rastgele 10 el ateş ettiğini de belirten savcı, otopsi raporuna göre maktülün vücuduna 6 mermi çekirdeğinin isabet ettiği, iki mermi yaralanmasının öldürücü nitelikte olduğunu belirtti. Mütalaada, "İstanbul'a Ulviye Avağ'ı öldürmeye gelen sanığın bu kararından, maktüle ile yenilen yemekten sonra vazgeçtiği, dönüş için bilet aldığı ve sanığın 10 Ağustos 2021'de kahvede oturduğu sırada Ulviye'nin gelerek olay yerine gitmeleri sonrası eylemin gerçekleştirilmesi gözetildiğinde, sanığın suçu tasarlayarak işlediğine dair delil bulunmadığı belirtildi. Savcı, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZA VERİLSİN"

Aile Bakanlığı avukatı, sanığın maktüleyi bilerek ve kasten öldürdüğünü belirterek en üst hadden cezalandırılmasını ve sanıkla birlikte olay yerine giderek aracı kullanan Mehmet Gök hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Şikayetçi Hacer Avağ ve Halime Demir'in avukatı Burak Göncü ise "Sanığın başka ilden İstanbul'a iki silahla gelip eylemi gerçekleştirmesindeki vahamet dikkate alınarak sanık hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ceza verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca sanığın kastının yoğunluğu ve kadın cinayetleriyle ilgili artan olaylar dikkate alınarak sanık hakkında indirim uygulanmamasını da istiyoruz" dedi.

SANIK AVUKATI SÜRE TALEP ETTİ

Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Son savunma için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede sanık Mehmet Demir ile maktüle Ulviye Avağ arasında gönül ilişkisi bulunduğu, olayın gerçekleştiği 10 Ağustos 2021'de buluşan maktül ile sanığın bir süre tartıştıkları, Sultangazi'de Gazi Kent Ormanı'na gittikleri, burada devam eden tartışmada sanığın ele geçirilemeyen tabancayla (tabancayı bir yere attığını beyan ederek kolluk görevlilerine ruhsatlı silahını teslim etti) maktule defalarca ateş ederek öldürdüğü anlatıldı. Ölenin yakınlarının olayı Mehmet Demir'in gerçekleştirmiş olabileceği ve bu kişinin kardeşinden uzaklaştırma kararı bulunduğu şeklindeki ifadeleri üzerine gözaltına alınan sanığın suçunu kabul ettiği belirtildi. Sanık Mehmet Demir'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.