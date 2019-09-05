Son Dakika Haberleri: Sultangazi'deki kanlı pusu kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Sultangazi'deki kanlı pusu kamerada

2 saat önce

Cinayet nedeni 15 bin liralık arazi mirasıHaber-Kamera: Emin YEŞİL- Çağatay KENARLI İSTANBUL, Sultangazi'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sultangazi'deki kanlı pusu kamerada, System.String[]
PUSU KURUP AMCAOĞLUNU ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA

- Cinayet nedeni 15 bin liralık arazi mirası

Haber-Kamera: Emin YEŞİL- Çağatay KENARLI İSTANBUL,
Sultangazi'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet zanlısı, amcaoğlunu miras kalan 15 bin lire değerindeki arsanın satışı nedeniyle yaşadıkları tartışmadan dolayı öldürdüğünü itiraf etti.
Olay, dün Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde 18.30 sıralarında meydana geldii.  50 yaşındaki Derviş Beyhan, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin Derviş Beyhan'ın amcaoğlu 56 yaşındaki Mehmet Ali Beyhan olduğunu tespit etti. Mehmet Ali Beyhan olayda kullandığı tabancayla birlikte dün akşam 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesine başvurulan Beyhan, aile büyüklerinden kendilerine kalan Malatya Pötürge'deki arazinin satışıyla ilgili tartışma yaşadıklarını, 15 bin lira değerindeki hisseyi satmak istemediği için kendisini kaybederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlanan Mehmet Ali Beyhan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-------------
-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ (2 açıdan)
-Şüphelinin pusu kurması
-Silahını çıkartması
-Araca ateş etmesi
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Mehmet Ali Beyhan'ın adliyeye sevk edilmesi
-ARŞİV


Ali Beyhan, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip
LPG'ye 3 kuruş zam geldi İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı 80 yaşındaki caretta carettayı çekiçle yaralamışlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:29:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'deki kanlı pusu kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]