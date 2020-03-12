Sultangazi'deki okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Sultangazi'deki 86 okulda dezenfekte işlemi başlatıldı. 102 bin öğrencinin eğitim gördüğü ilçedeki tüm okullarda elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra öğrenciler, veliler ve öğretmenlere virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapılıyor.

"VELİLERİMİZ RAHAT OLSUN, ÇOCUKLARI EMİN ELLERDE"

Koronavirüse karşı okullarda 2 aşamalı dezenfeksiyon uygulaması başlatıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir , "Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okullarımızda dezenfekte çalışmalarını başlattık. Tüm okullarımızda dezenfekte çalışmaları yapıldı, yapılmaya devam edecek. Milletimiz bu anlamda rahat olsun. Milli eğitim camiası olarak bakan beyin verdiği talimatlar doğrultusunda bütün öğrencilerimize hijyen, temizlik ve sağlıklı beslenme ile ilgili gerekli bütün bilgiler aktarılmıştır. Sultangazi'de yaşayan bütün öğrenci velilerimiz rahat olsunlar, çocukları emin ellerde. İnşallah biz de onlara sağlıklı bir ortam sağlayacağız. Milletimiz sağduyulu olsun. Millet olarak bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Okullarımızda korona virüsüne karşı iki aşamalı çalışma yapılmaktadır. Bütün okullarımızda 6 ay kalıcı bir süre ile nano gümüş dezenfektan çalışması yapılacak. Ayrıca her 72 saatte bir okullarımızda dezenfekte çalışması yapılacak. Yine sınıflarımızda öğrencilerimizin kullanacağı malzemelerle ilgili bir çalışma başlattık. Çok yönlü bir çalışma bu. Milli eğitim camiası olarak gerekli bütün tedbirleri aldık. Almaya devam edeceğiz" dedi.

"KOLONYA GETİREN ÖĞRENCİLERİMİZ VAR"