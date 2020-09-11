İSTANBUL-Sultangazi'deki okullara 103 bin litre temizlik malzemesi desteği - Son Dakika

Sultangazi'deki okullara 103 bin litre temizlik malzemesi desteği

İSTANBUL(DHA)- Sultangazi Belediyesi, ilçe genelindeki tüm okullara 103 bin litre temizlik malzemesi ve dezenfektan desteğinde buldu.Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Okulların fiziki koşulların iyileştirilmek için buradayız. Okullarımızda sağlığa hijyene temizliğe daha dikkat edilmesi için 103 bin litre temizlik malzemesini Sultangazi'de bulunan bütün okullarımıza dağıtıyoruz' dedi.

Okullarda 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak. Sultangazi Belediyesi ise salgınla mücadele kapsamında ilçe genelindeki tüm okullara 103 bin litre temizlik malzemesi ve dezenfektan desteğinde bulundu. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi kaymakamı Uğur Kalkar ve ilçede bulunan okul müdürleri katıldı.

'103 BİN LİTRELİK TEMİZLİK MALZEMESİNİ OKULLARA DAĞITIYORUZ'

Sultangazi'de her zaman eğitimin yanında olduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun şunları söyledi:

'Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için gayret gösteriyoruz. Bugün ise fiziki koşulların iyileştirilmesi için buradayız. Okullarımızda sağlığa hijyene temizliğe daha dikkat edilmesi için 103 bin litre temizlik malzemesini Sultangazi'de bulunan bütün okullarımıza dağıtıyoruz. Oluştuğumuz setin içerisinde sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyicileri ve dezenfektan bulunuyor. Şu an zor koşullar yaşıyoruz. Her şey bitmiş gibi davranmayalım. Özellikle öğrencilerimizden maske mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Aksi takdirde süreç çok daha uzun olabilir. İnşallah bu süreci hızlı bir şekilde atlatırız. 103 bin litrelik temizlik malzememiz Sultangazi'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. ve temizlik içerisinde temiz bir toplumun bir parçası olarak bizde bundan sonra eğitimin yanında olacağımız ifade ediyorum.'

'HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YILDA BU YILDA TEMİZLİK MALZEMESİ DESTEĞİ SAĞLANDI'

Biz okul müdürleri için çok önemli bir gün vurgusunu yapan Sultangazi Atatürk Çiftliği İlkokulu Müdürü Hayrettin Berkalp, 'Bizler için önemli bir gün, mutluyuz. Sultangazi Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim kurumlarına temizlik malzemeleri desteğini sağladı. Sadece temizlik malzemeleri değil okullarımızın boyanması, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması konusunda her zaman belediyemiz ve belediye başkanımızın desteği arkamızda. Bütün arkadaşlarım adına belediyemize çok teşekkür ediyorum' dedi.