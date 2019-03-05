Sultangazi'deki Orman Yangını Söndürüldü (Ek Görüntüyle Tamamı)
1 saat önce
Ersan SAN - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de çıkan orman yangını söndürüldü.
Ersan SAN - İstanbul DHA
- SULTANGAZİ'de çıkan orman yangını söndürüldü. Sultangazi
Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangını kısa sürede söndürüldü. Yanan alanda bulunan bir kaplumbağa,
Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şaban Bekir Yazıcı
tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin soğutma çalışmasının sürdüğü alanda yangının çıkış nedeniyle ilgili de inceleme devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:16 Kaynak: DHA
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