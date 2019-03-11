Son Dakika Haberleri: Sultangazi'deki Otomobilin Kaza Anı Kamerada

Sultangazi'deki Otomobilin Kaza Anı Kamerada

1 saat önce

Sultangazi'de önünde duran araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu sola kırdığı otomobil refüje çarparak devrildi.

Sultangazi'deki Otomobilin Kaza Anı Kamerada, System.String[]


Sultangazi'de önünde duran araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu sola kırdığı otomobil refüje çarparak devrildi. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil ara sokaktan yola çıktıktan sonra önünde duran araca çarpmamak için direksiyonunu sola kırdı. Araç refüje çarptıktan sonra ters döndü. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar ilk olarak araçta bulunan üç kişiyi dışarı çıkarttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün önünde duran araca çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çarparak takla attığı görülüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:41 Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Sultangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!

Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:20:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'deki Otomobilin Kaza Anı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]