Sultangazi'deki trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'deki trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı

30.03.2022 17:59
Sultangazi'deki trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O-6 bağlantı yolunda Başakşehir istikametine giden 42 GS 402 plakalı otomobil, önünde seyreden 06 AS 711 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, öndeki araçta sıkışan iki kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Galatasaray, Başakşehir, Sultangazi, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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