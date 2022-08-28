SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 18 GÖZALTI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 18 GÖZALTI

28.08.2022 12:14
SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 18 GÖZALTI

SULTANGAZİ'deki uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

SULTANGAZİ'deki uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Büro Güvenlik Amirliği, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik fiziki takip başlatan TEM Büro Amirliği ekipleri, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği baskında birçok adrese baskın yapıldı.

Operasyonlarda, 5'i yabancı uyruklu 18 şüpheli gözaltına alınırken, satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 55 bin 230 TL, bin 601 dolar ve bin 770 Euro para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece, 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 yabancı uyruklu şüpheli ise, sınır dışı edildi.

Görüntü dökümü: ---------------Polisin adrese baskın anı

-Ele geçirilen silah, para ve uyuşturuculardan foto


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 18 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 18 GÖZALTI - Son Dakika
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