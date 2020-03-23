Sultangazi'deki uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Sultangazi'deki uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında 1 şüpheli tutuklandı.
Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında 1 şüpheli tutuklandı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20 Mart'ta 50.yıl Mahallesindeki bir iş yerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Ahmet A.(34) Sinan A.(38), İsa D.(20) ve Ramazan Y.'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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