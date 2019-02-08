Son Dakika Haberleri: Sultangazi'deki Yangında Mahsur Kalan 13 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Sultangazi'deki Yangında Mahsur Kalan 13 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

SULTANGAZİ'de, 5 katlı binanın giriş katında elektrik kontağından çıkan yangında 13 kişi, itfaiye erleri tarafından merdiven uzatılarak binadan tahliye edildi.

Sultangazi'deki Yangında Mahsur Kalan 13 Kişiyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
SULTANGAZİ'de, 5 katlı binanın giriş katında elektrik kontağından çıkan yangında 13 kişi, itfaiye erleri tarafından merdiven uzatılarak binadan tahliye edildi. Olay, Esentepe Mahallesi 2386 sokakta 16.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katında elektik kontağından dolayı elektrik saatlerinde yanma meydana geldi. Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğunu dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek duman tahliyesi yaptı. Ancak çıkan dumanlar nedeniyle binanın üst katlarındaki aralarında çocukların da bulunduğu Suriyeli aile mahsur kaldı. Üst katlarda mahsur kalan 13 kişi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Bina sakinlerinden Mustafa Gönen, "Merdiven aşağı iniyordum. İnerken baktım hafif duman var. İndim baktım alev çıkıyorö dedi.  Beytullah Bozkurt ise, "Bir koku geliyordu. Bende dışarı çıktım. Çok korktum" ifadelerini kullandı. 

Bir başka görgü tanığı da, "Beni ev sahibi aradı. Oğlum içerideydi. Oğlum kendi imkanları ile binadan çıkmış" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:07 Kaynak: DHA

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