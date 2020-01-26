Son Dakika › Güncel › Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
6 saat önce
Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:08 Kaynak: AA
Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Habipler Arnavutköy Yolu Malkoçoğlu Kavşağı'nda seyir halindeki 34 MOD 62 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Arkadan gelen 3 aracın da karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını düzenlerken, yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı bir süre aksadı.
Son Dakika Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı