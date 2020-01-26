Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

6 saat önce

Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı, System.String[]

Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Habipler Arnavutköy Yolu Malkoçoğlu Kavşağı'nda seyir halindeki 34 MOD 62 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Arkadan gelen 3 aracın da karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını düzenlerken, yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı bir süre aksadı.

Sultangazi, Arnavutköy, Habipler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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