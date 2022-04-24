Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı

24.04.2022 10:58
Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı

SULTANGAZİ 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, "Su gibi tertemiz" projesi kapsamında temiz içme suyu sorunu yaşayan Arakan'da anlamlı bir adım attı.

SULTANGAZİ 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, "Su gibi tertemiz" projesi kapsamında temiz içme suyu sorunu yaşayan Arakan'da anlamlı bir adım attı.  Öğrenci ve öğretmenlerin desteği ile Arakan'da açılan ve okulun adını taşıyan su kuyusu hizmete girdi.

Sultangazi 75. Yıl Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri; iyilik, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma bilincinin oluşturulması için hayata geçirilen "Su gibi tertemiz" projesi kapsamında İnsani Yardım Derneği (HAK) organizasyonu ile Arakanlı müslümanlar için su kuyusu açtırdı.

"İYİLİĞİ ARADIK VE GÖRMEYE ÇALIŞTIK"

Okul müdürü Mehmet Kızılay, "Biz şuna inanıyoruz, kötülük her yerde olabilir, görülebilir. Ama iyilik sadece onu arayanlara görünür. Biz de bu iyiliği aradık ve görmeye çalıştık. Bu anlamda öğrencilerimizle beraber Arakan'daki kardeşlerimize elimizi uzatmaya çalıştık" dedi.

"BİR KÖY HALKI FAYDALANACAK"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Eyüp Ortaç ise, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerimizden destek alarak, su kuyusu projemizi Arakan'da uygulamaya geçirdik. Bu kuyudan bir köy halkı faydalanacak. Arakan'daki insanların daha çok ihtiyaç halinde olduğunu düşündük. Okulumuzun yardım konusunda birçok noktada, eli her yere değmiştir. Bu kapsamda sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. İleride yine Arakan'da öğrenci ve öğretmenlerimizin desteğiyle kurban kesimi yapacağız. Amacımız, çocuklarımıza iyiliği aşılamak ve insanlara faydalı olmak" diye konuştu.

"İNSANLIK İÇİN ÖRNEK BİR DAVRANIŞ"Okulun 8-H öğrencilerinden Selin Karahan, mutlu olduklarını ve insanlık için örnek bir davranış sergilediklerini belirtti. 8-H öğrencilerinden Muhammed Abdülsamet Arslan ise, "Su insanların en temel hakkı olarak herkesin ulaşması gereken bir şey. Bizler de bu su kuyusunu açarak Arakan'daki insanlara iyilikte güzel bir vesile olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı
Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı
Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı
Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı
Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı
Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı
Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı
Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı
Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı
YORUMLAR
500
Halfeti'nin simgesi Karagül çiçek açtı Halfeti'nin simgesi Karagül çiçek açtı Şişli'de yol çöktü, etrafı kanalizasyon kokusu sardı Şişli'de yol çöktü, etrafı kanalizasyon kokusu sardı

Sultangazi, Arakan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı - Son Dakika


Son Dakika
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:38 Kendisinden ayrılmak isteyen kadını, çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden 5 kez bıçakladı
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
08:57 Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu
08:26 8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı
07:51 İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 11:08:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'den Arakan'a yardım eli... Ortaokul öğrencileri su kuyusu açtırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement